Reese Witherspoon mostra foto da adolescência

Reese Witherspoon publicou uma fotografia da adolescência onde questiona os padrões de moda da altura. A foto foi enviada a Reese por um dos melhores amigos e a atriz norte-americana não resistiu a partilhá-la com os fãs no Instagram. “Quando estás a ter uma ótima semana no trabalho e um dos teus melhores amigos te envia uma foto antiga para te trazer de volta à realidade”, escreveu a atriz na legenda.

Reese Witherspoon estrela atualmente a premiada série americada “Big Little Lies”, ao lado de Nicole Kidman e Laura Dern.