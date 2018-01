Miley Cyrus faz montagem para dar os parabéns ao namorado

Miley Cyrus não deixou passar em branco o aniversário do namorado, Liam Hemsworth, este sábado (13 de janeiro). A cantora publicou uma montagem com fotos dos dois na sua página de Instagram e desejou “o mais feliz dos aniversários para o meu melhor amigo em todo o planeta! Amo-te!”.

Miley e Liam começaram a namorar nas gravações do filme “A Melodia do Adeus” (de 2010), mas a relação teve muitos altos e baixos e foi envolvida em muitas polémicas. Os dois chegaram a estar noivos, em junho de 2012, mas em setembro de 2013 anunciaram que o casamento afinal não ia acontecer e que a relação tinha terminado. No final de 2015 começam a surgir rumores de que os dois estão novamente juntos e, alguns meses depois, Miley começou a publicar fotos onde aparecia a usar o anel de noivado. Mas foi só em outubro de 2016 que a cantora confirmou, no programa de Ellen DeGeneres, que estava noiva de Hemsworth. De lá para cá muitos são os rumores de que Miley e Liam terão casado em segredo, embora essa informação nunca tenha sido confirmada.