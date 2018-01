Vanessa Alfaro protagoniza novo videoclip de Fernando Daniel

Fernando Daniel - Nada Mais

Vanessa Alfaro é protagonista do videoclip de “Nada Mais”, a nova música de Fernando Daniel. A blogger de Aveiro partilhou a notícia com os fãs na sua página de Instagram e revelou estar muito feliz com o trabalho: “Estava em pulgas para partilhar convosco mais um projeto que abracei de corpo e alma. Tive o enorme prazer de ser a protagonista principal do novo vídeo-clip do grande Fernando Daniel”.

“Nada mais” foi lançado ontem, 11 de janeiro, e já conta com mais de 190 mil visualizações no Youtube.