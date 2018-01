Neymar publica nova foto de beijo com Bruna Marquezine em fato de banho

Desde que assumiram ter reatado o namoro, no primeiro dia de 2018, Neymar e Bruna Marquezine têm partilhado fotos românticas juntos. Desta vez o jogador brasileiro mostra um beijo muito apaixonado com a namorada na praia.

Após terem assumido o reatar do namoro, Bruna declarou-se a Neymar com um poema de Caio Fernando Abreu e acrescentou que “tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto por você. Te amo”. Na primeira foto que partilhou com a atriz de ‘Deus Salve o Rei’, Neymar também soube ser romântico: “Quando vi, já estava nos teus braços”.

Recorde-se que os dois começaram a namorar em 2013, mas a relação tem tido alguns altos e baixos com separações pelo meio. Desde o verão de 2017 que o casal está separado, mas o regresso acabou por ser confirmado por Giovanna Ewbank, mulher do ator Bruno Gagliasso, com a publicação de uma foto da noite de passagem de ano em que os dois apareciam juntos e abraçados.