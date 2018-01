Carolina Patrocínio exibe boa forma ao sétimo mês de gravidez

Carolina Patrocínio surpreendeu tudo e todo quando na passada sexta-feira, 5 de janeiro, anunciou estar grávida pela terceira vez.

Agora, a apresentadora do Fama Show está a desfrutar de uns dias de descanso em Punta Cana, Republicana Dominicana, na companhia das filhas Diana e Frederica, mas nem por isso deixa de se preocupar com os cuidados a ter com o corpo.

Esta quarta-feira, 11 de janeiro, Carolina partilhou uma fotografia nas redes sociais, onde surge equipada com roupa de ginásio, exibindo a sua boa forma física e sua barriga de grávida de sete meses. "Treino feito", escreveu a apresentadora na legenda da publicação, provando que mesmo de férias, o exercício físico continua a fazer parte da sua rotina.