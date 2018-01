Ivanka Trump dá os parabéns ao marido nas redes sociais

Jared Kushner, marido de Ivanka Trump e genro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebra hoje, 10 de janeiro, 37 anos. Para assinalar a data, Ivanka partilhou no Instagram uma foto antiga dos dois e escreveu “feliz aniversário, Jared! Obrigada por seres o pai, marido e amigo mais maravilhoso com que eu poderia ter sonhado. À tua!”.

Jared Kushner e Ivanka Trump casaram a 25 de outubro de 2009 e juntos têm três filhos: Arabella Rose, Theodore James e Joseph Frederick Kushner.