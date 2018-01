As primeiras fotos das férias de Carolina Patrocínio

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Depois de ter visto as férias adiadas devido ao cancelamento do voo, incidente a que se seguiu o anúncio público da terceira gravidez, Carolina Patrocínio está finalmente de férias em Punta Cana.

A apresentadora da SIC encontra-se na companhia das duas filhas, Diana e Frederica, da irmã Mariana, do seu marido Alexandre e dos sobrinhos, Mateus e Pureza.

Gonçalo Uva, marido da apresentadora, não pode viajar com a família e Carolina mostrou sentir saudades do marido nas suas histórias do Instagram, escrevendo “sentindo a tua falta” e mencionando o marido.

Recorde-se que a apresentadora do Fama Show anunciou publicamente, na passada sexta-feira, que está grávida de sete meses.