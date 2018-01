Vítor Silva Costa parabeniza a namorada em dia de aniversário

1 / 3 2 / 3 3 / 3

“29 bonitos anos de ti”, escreveu Vítor Silva e Costa no seu Instagram, legendando uma fotografia de Carolina Torres. Os dois terão passado juntos o aniversário de Carolina, 8 de janeiro, uma vez que a atriz tinha publicado anteriormente, também no Instagram, uma fotografia de uma casa no Parque Natural da Peneda-Gerês com a legenda “casa para os próximos dias” e onde identificou Vítor Costa.

Recorde-se que os dois atores de Espelho d’Água assumiram uma relação durante as gravações da novela da SIC.