Nicole Kidman já está no Instagram

Charley Gallay

Nicole Kidman criou conta oficial no Instagram após a noite vitoriosa nos Golden Globe Awards e já partilhou as primeiras fotografias. A primeira foto publicada pela atriz é precisamente dessa noite e pode ver-se o espaço da festa dos Golden Globes já vazio e a legenda “estou tão orgulhosa da minha família de ‘Big Litle Lies’, e de ter estado com as minhas meninas numa noite tão especial”.

A segunda fotografia publicada por Nicole Kidman é com o elenco da série, a quem a atriz se refere docemente como “minhas irmãs”, acompanhado de um coração.

Recorde-se que a reconhecida atriz, de 50 anos, estrelou recentemente a série da HBO ao lado de Reese Witherspoon e Laura Dern e que esta lhe rendeu o globo de ouro de melhor atriz de minissérie ou telefilme, bem como o de melhor atriz secundária em série, mini-série ou telefilme a Laura Dern na cerimónia dos Golden Globe Awards.