Filha de Luís Figo vítima de roubo de identidade nas redes sociais

A filha mais velha de Luís Figo foi recentemente vítima de roubo de identidade nas redes sociais. Daniela Figo, de 18 anos, deixou um texto no Instagram a expor o caso e a alertar para o sucedido.

"Ultimamente, têm circulado imagens e vídeos inapropriados no Instagram e Whatsapp de uma rapariga que se faz passar por mim. Só quero que todos saibam que essas imagens são falsas e que essa, na verdade, não sou eu!”, escreveu Daniela, mostrando-se ainda triste e revoltada com o que está a acontecer: “essas imagens são inapropriadas”, “parece-me muito triste o que as pessoas são capazes de fazer para chamar a atenção”, “não percebo o motivo que leva alguém a fazer isso a pessoas que nem sequer conhecem”.