Gonçalo Uva encantado com a chegada do terceiro bebé

1 / 10 Edgar Keats 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Gonçalo Uva publicou uma foto amorosa com as duas filhas ao colo e diz que ainda há espaço nos braços para o terceiro bebé que está a caminho. “Em março passaremos a ser 5 e vou ter de treinar para aguentar com mais um bebé ao colo”, escreveu o jogador de râguebi na sua página de Instagram e ainda aproveitou para realçar a admiração pela mulher, Carolina Patrocínio, através da hashtag “a minha mulher é a melhor”.

Depois de Carolina ter anunciado, na passada sexta-feira, que está grávida pela terceira vez, os fãs anseiam por saber se, depois de Diana e Frederica, estará um rapaz a caminho. Mas terão de esperar pelo nascimento do bebé, que está previsto para março, pois Carolina já fez saber que “não quisemos saber se é rapaz ou rapariga, apenas que está previsto chegar em março.”.