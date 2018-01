Georgina Rodríguez mostra sorriso de Alana Martina

Georgina Rodríguez começou o dia com uma publicação especial no Instagram. A namorada de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia da filha, Alana Martina, onde esta surge a esboçar um enorme sorriso. "Risonha do meu coração", escreveu na legenda da imagem que deixou os seus seguidores enternecidos.

Recorde-se que Alana Martina, de quase dois meses, é a primeira filha em comum do capitão da seleção nacional e da espanhola. Ronaldo é também pai de Cristianinho, de sete anos, e dos gémeos, Eva e Mateo, de seis meses.