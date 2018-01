Georgina Rodríguez partilha fotografia da casa onde Cristiano Ronaldo cresceu

Georgina Rodríguez recorreu este sábado, 6 de janeiro, às redes sociais, para se declarar, mais uma vez, a Cristiano Ronaldo e recordar a passagem de ano que celebraram juntos na Madeira. A espanhola deixou uma mensagem apaixonada ao craque português no Instagram, acompanhada de uma fotografia em que os dois surgem ao lado da casa onde Ronaldo cresceu.

"E de repente, apercebemo-nos de quanto um pensamento pode ser poderoso, um sonho, viver de forma positiva e com esperança. Há alguns dias, quando festejámos a Passagem de Ano na Madeira, levaram-me a conhecer a rua onde o meu amor cresceu. Uma dessas visitas especiais que deixam marca. Tirámos esta foto junto à sua antiga casa, onde Cristiano cresceu.

Lembro-me do meu cunhado Hugo me estar a contar anedotas e de eu sorrir só de imaginar ali o Cris em criança, passando horas a fio a jogar à bola sozinho, chutando-a contra a parede, ora com um pé ora com o outro. Nesse lugar especial, respirava-se esperança, estava cheio de sonhos, de esforço, de superação, de pensamentos tão fortes e profundos que, um dia, deixaram de ser sonhos para se tornarem na sua realidade.

Tudo o que projetamos e lutamos por alcançar torna-se realidade. Daí a importância de ter uma mente limpa e a alma em paz, sendo sempre positivos. Que ninguém nos imponha limites ou nos diga até onde somos capazes de chegar, e, se o fizerem, devemos estar conscientes de que esses são apenas os limites da pessoa que estamos a ouvir, não os nossos", escreveu.