Georgina Rodríguez assinala Dia de Reis com fotografia dos gémeos Eva e Mateo

O Dia de Reis celebra-se este sábado, 6 de janeiro. Em Espanha, a tradição manda que a troca de presentes de Natal seja feita nesta data, ao contrário de Portugal, em que é feita em dezembro.

Nas redes socias, Georgina Rodríguez assinalou a efeméride com uma publicação especial. A namorada de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia no Instagram, esta sexta-feira, 5 de janeiro, onde mostra os filhos do craque, os gémeos Eva e Mateo, de seis meses, ao colo dos reis magos.

“Daqui a alguns anos, escreveremos cartas enormes… Neste momento, isso assusta-nos. Feliz dia de Reis. Há presentes materiais e outros que vão muito mais além do material. Para este dia desejamos o presente da felicidade, que seja um presente que se torne maior a cada dia que passe e que este seja um ano em grande para todos. Obrigada por todo o carinho diário”, pode ler-se na legenda da publicação que deixou os seguidores da espanhola enternecidos.

Recorde-se que para além de Eva e Mateo, Cristiano Ronaldo é também pai de Cristianinho, de sete anos, e Alana Martina, de quase dois meses. A filha mais nova do futebolista é fruto do relacionamento com Georgina Rodríguez.