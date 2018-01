Qual é o clube de futebol de George e Charlotte?

1 / 2 Karwai Tang 2 / 2 Karwai Tang

Numa visita a Coventry esta terça-feira, 16 de janeiro, Kate Middleton revelou clube de futebol inglês do qual os filhos, George e Charlotte, são adeptos. Em conversa com alguns estudantes, a duquesa de Cambridge afirmou que os filhos são fãs do Aston Villa e que, inclusive, adoram vestir o equipamento do clube de Birmingham.

“A Kate disse-me que o George e a Charlotte adoram vestir os equipamentos do Villa. Disse-lhe que era adepto do Arsenal e por isso não gostava muito do equipamento do Villa. Depois ela respondeu entre risos: ‘Eu tenho de ser leal ao meu marido’”, contou Brian Mulonbi, um dos estudantes com quem a mulher do príncipe William conversou.

Recorde-se que os duques de Cambridge aguardam a chegada do terceiro filho, que deverá nascer em abril. Resta agora saber se este terá as mesmas preferências clubísticas dos irmãos.