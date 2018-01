Sofia Ribeiro: "O cancro não é um castigo. Acontece."

1 / 6 2 / 6 SIC MULTIMEDIA 3 / 6 SIC MULTIMEDIA 4 / 6 SIC MULTIMEDIA 5 / 6 SIC MULTIMEDIA 6 / 6 SIC MULTIMEDIA

Há dois anos, Sofia Ribeiro surpreendeu os fãs do facebook quando anunciou o diagnóstico de cancro da mama. Ontem, a atriz de 33 anos marcou presença na Gala Sem Preconceito, no Casino Estoril, e falou em entrevista sobre como é regressar à gruta onde rapou o cabelo, o medo em usar a palavra “cancro” e a ainda a resposta às críticas sobre o seu corpo e imagem.

"Estas iniciativas servem para desmistificar, falar de medos e receios. A informação consegue dar-nos tranquilidade porque o medo, por vezes, paralisa-nos", confessou a atriz sobre o papel ativo no diálogo sobre a doença.

Em janeiro de 2016, Sofia Ribeiro publicou um vídeo que mostra o momento em que rapa o cabelo e se reúne com amigos no interior de uma gruta. O vídeo realizado por Afonso Pimentel tornou-se viral e símbolo de inspiração para inúmeras mulheres afetadas pela doença.

Tenho voltado todos os anos [à gruta]. Ganho vida cada vez que vou lá porque não representa um momento mau. É um momento de viragem", avança a atriz que faz questão de "agradecer" mais um ano de vida.

Frontal sobre todo o processo que enfrentou, Sofia Ribeiro não recua do real significado dos palavras. " Nunca tive medo de a usar. O cancro não é um castigo. Acontece. É cancro e é assim que se chama", confessa.

Sobre as críticas de que é frequentemente alvo, Sofia Ribeiro afirma que, depois do cancro, os comentários não a afetam da mesma forma. "O que conta é aquilo que me faz feliz, a opinião dos meus. O que as pessoas possam dizer, sem fundamento, não me importa. As críticas podem vir, desde que construtivas. Mas quando te querem magoar… já temos muito disso, não é?", finaliza.