Madalena Iglésias: morreu a cantora de “Ele e Ela”

A cantora Madalena Iglésias, que venceu o Festival da Canção em 1966 com o tema “Ele e Ela”, faleceu hoje, 16 de janeiro, numa clínica em Barcelona, Espanha. Em declarações ao programa da manhã da RTP1, António Calvário referiu que “a Madalena sofreu muito!”, “Foi horrível!”, acrescentou, adiantando que a artista estava em “coma induzido”, mas sem referir as causas da morte.

Madalena Lucília Iglésias Doval nasceu a 24 de outubro de 1939, em Lisboa. Iniciou carreira no Centro de Preparação de Artistas da Rádio da Emissora Nacional, estreou-se na rádio e na televisão em 1954 e, seis anos depois, foi eleita por votação popular Rainha da Rádio e da Televisão.

Em 1962 representou Portugal no Festival de Benidorm, que lhe abriu portas para o mercado internacional. Fez digressões por Espanha e pela América do Sul e concorreu a diferentes festivais internacionais, como o Palma de Maiorca e o de Aranda del Duero, que venceu em 1964.

Em 1966 venceu o Festival da Canção com a música "Ele e Ela" e levou o tema de Carlos Canelhas ao Festival da Eurovisão.

Madalena Iglésias também passou pelo cinema, nos filmes "Uma Hora de Amor", de Augusto Fraga, e "Canção da Saudade", de Henrique Campos.

Em 1972 casou-se e abandonou a vida artística e foi viver para a Venezuela. Morou também em Espanha, mas voltou a Portugal várias vezes para participar em homenagens e outros eventos. Em 1989, Filipe La Féria apresentou o musical What Happened To Madalena Iglésias?, tendo por base a rivalidade conhecida entre Madalena e Simone de Oliveira.

Mais recentemente, em 2008, Madalena participou no espetáculo intitulado "Num País Chamado Simone", que celebrou os 50 anos de carreira de Simone de Oliveira, com quem cantou "No Teu Poema”.

Também em 2008, no texto de abertura da sua fotobiografia, a cantora referiu-se à sua carreira, que ultrapassou as fronteiras nacionais num tempo em que isso ainda não era comum, como "um caminho percorrido com entusiasmo, alegria, êxitos e algumas nuvens", e garantia: "Tenho um pouco do que vibrei!".

Além de "Ele e Ela", do repertório da cantora fazem parte, entre outras, as canções "Silêncio Entre Nós", "Poema de Nós Dois", "Canção para um poeta", "Canção Que Alguém Me Cantou", "É Você, "Oração Na Neve" e "De Longe, Longe, Longe...", "Canção de Aveiro", "Cuando Sali de Cuba", "Ven esta noche", "La frontera" e "La más bella del baile".

O velório da eterna Rainha da Rádio e da Televisão realiza-se a partir das 18h de hoje (17h em Portugal), no Tanatório de Collserola, em Barcelona, segundo anunciou a família no Facebook.