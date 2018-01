Após acusações de assédio, Mario Testino foi dispensado pela família real britânica

Francois G. Durand

Nos últimos dias, Mario Testino viu o seu nome envolvido num escândalo sexual. O fotografo de renome internacional foi acusado de assediar várias modelos e na sequência das alegações deixou de ser o fotográfo oficial do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, conforme adianta o jornal The Telegraph.

Testino, pela sua reputação e relação histórica com a realeza, era apontado como um dos profissionais preferidos para a ocasião, possibilidade que foi imediatamente colocada de lado, assim que o escândalo surgiu.

O fotografo, de 63 anos, foi o autor dos últimos retratos oficiais da princesa Diana, antes da sua morte em 1997. Fotografou também o casamento dos duques de Cambridge, William e Kate, em 2010, assim como o batizado da filha de ambos, a princesa Charlotte, em 2015.

Além de ter sido dispensado pela família real britânica, Mario Testino foi também afastado da revista Vogue. A Condé Nast, o grupo de comunicação social onde está inserida a revista de moda, decidiu suspender a colaboração com o fotografo peruano enquanto não ficassem esclarecidas as alegações que envolvem um total de 13 queixas.