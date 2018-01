Príncipe Harry e Meghan: vem aí um filme sobre o casal

Abandonou a carreira de atriz, mas nem por isso se livra de ser retratada em obras de ficção. O canal de televisão Lifetime está a preparar um filme sobre Meghan Markle e o príncipe Harry desde o momento em que se conheceram. A confirmação surgiu pela voz de Liz Gateley, chefe de programação do canal.

Segundo o site Deadline, o filme irá retratar a relação do casal real desde que se conheceram num encontro planeado por amigos em comum. "O início do namoro e como mantiveram o romance no anonimato e, por último, a atenção global dos média que rodeia a relação e a vida de Meghan como atriz norte-americana e divorciada", cita o site.

A Lifetime já tinha produzido um filme sobre o príncipe William e Kate Middleton, transmitido em 2011. O filme não foi bem acolhido, mas foi um êxito de audiências motivando assim o desenvolvimento de outra produção idêntica.

Meghan Markle e o príncipe Harry conheceram-se em julho de 2016 e têm casamento agendado para o dia 19 maio deste ano.