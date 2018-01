Carlos Cruz está internado no hospital Curry Cabral, em Lisboa, com um cancro no fígado, avança o Jornal de Notícias. Um fonte próxima do antigo apresentador, de 75 anos, diz que este "já está em recuperação".

Recorde-se que esta é a segunda vez que Carlos Cruz enfrenta um cancro. Em 1992, foi-lhe diagnosticado um tumor na garganta.