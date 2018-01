Aziz Ansari: mais um acusado de abuso sexual

Aziz Ansari está a ser acusado de assédio e abuso sexual por uma mulher de 23 anos, com quem saiu em setembro passado. As declarações de “Grace”, nome fictício, foram dadas à plataforma digital “Babe” e contam explicitamente como correu o encontro e como a rapariga se sentiu desconfortável. Grace diz que tentou por um fim à situação mas não conseguiu: “Eu estava fisicamente a dar pistas de que não estava interessada. Não creio que ele tenha percebido isso ou, se percebeu, ignorou-o”.

Na manhã seguinte, Grace explicou a Aziz por mensagem como se tinha sentido, e o ator respondeu dizendo que ficava triste por ouvir aquilo e que “nunca foi minha intenção fazer-te, ou a qualquer pessoa, sentir-se da forma que descreveste. Claramente interpretei mal as coisas no momento e peço desculpa.”

Ansari já respondeu em comunicado, onde confirma o encontro, mas nega que tenha feito qualquer tentativa de assédio ou abuso: “Fomos jantar fora e depois acabámos a ter relações sexuais, o que, para todos os efeitos, foi completamente consensual”. O ator de “Masters of None” admite também as mensagens trocadas no dia seguinte e diz que “fiquei surpreendido e preocupado. Levei as palavras dela a peito e respondi em privado depois de algum tempo a processar o que ela disse”.

O ator acrescentou ainda que continua a apoiar o movimento “Time’s Up”: “Continuo a apoiar o movimento que está a acontecer na nossa sociedade. É necessário e está mais do que na hora”.

Recorde-se que Aziz Ansari foi distinguido com o prémio de melhor ator de comédia nos Golden Globe Awards, no passado dia 7 de janeiro. Sobre isto, Grace ainda acrescentou que “foi doloroso vê-lo ganhar e aceitar um prémio”.

Estas foram as mensagens trocadas entre o ator e Grace após o encontro: