Tom Cruise em ação nos telhados de Londres

Foram divulgadas imagens de Tom Cruise a correr atrás de um helicóptero no telhado da Blackfriars Bridge, em Londres, para o filme “Missão Impossíve 6l”.

Tom Cruise é conhecido por dispensar o recurso a duplos para filmar cenas de ação e, especialmente no papel do agente Ethan Hunt, já protagonizou cenas muito marcantes, como escalar o edifício mais alto do mundo, Burj Khalifa, no Dubai, ou ter de se segurar no exterior de um helicóptero em andamento para filme “Missão Impossível – Nação Secreta”.

De recordar que, há apenas cinco meses, Cruise partiu o tornozelo durante as filmagens deste mesmo filme. Apesar dos atrasos nas gravações devido a esse incidente, “Missão Impossível 6” ainda mantém a data de estreia prevista para 27 de julho deste ano.