Mark Wahlberg doa 1,5 milhões de dólares em nome de Michelle Williams

Amanda Edwards

Mark Wahlberg anunciou que vai doar 1,5 milhões de dólares recebidos pelas filmagens do filme “Todo o Dinheiro do Mundo” para o fundo “Time’s Up” em nome de Michelle Williams.

O anúncio surge depois da polémica diferença de salário entre o ator e a colega Michelle Williams que, pelo mesmo trabalho, recebeu menos de 1% do salário de Wahlberg: cerca de mil dólares por dia (durante dez dias de trabalho).

No comunicado que Mark publicou na sua página de Instagram lê-se que “nos últimos dias, o valor que recebi pela repetição das filmagens de ‘Todo o Dinheiro do Mundo’ tornou-se num assunto importante. Apoio a 100% a luta pela igualdade salarial e vou doar 1,5 milhões de dólares para o fundo Time’s Up em nome da Michelle Williams” .

As diferenças salariais em Hollywood estão na ordem do dia, e a notícia sobre o salário de Mark Wahlberg foi mal recebida no meio.

Recorde-se que a maior parte das cenas de “Todo o Dinheiro do mundo” tiveram que ser filmadas de novo para substituir Kevin Spacey por Christopher Plummer, uma decisão tomada na sequência das acusações de assédio sexual contra o protagonista de ‘House of Cards’.