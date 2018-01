Sofia Cerveira partilha foto do pedido de casamento

Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz estão noivos há uma semana. O ator pediu Sofia em casamento no dia do batizado da filha, Vitória, num momento muito emotivo que terá sido surpresa para a apresentadora.

Gonçalo já tinha partilhado algumas fotos na sua página de Facebook e agora foi a vez de Sofia publicar o momento do pedido com os fãs. Nela podemos ver Gonçalo de joelhos com o anel na mão e Sofia com um sorriso radiante. Na legenda lê-se: “Não consigo expressar o que sente o meu coração… Nem é preciso, não é? Sou tua Gonçalo Diniz”.

Recorde-se que a apresentadora da SIC e o ator estão juntos há mais de dois anos e têm uma filha, Vitória, de um ano e meio.