Rebecca Hall doa salário que recebeu no filme de Woody Allen

Jacopo Raule

Rebecca Hall vai ser protagonista do próximo filme de Woody Allen, “Rainy Day In New York”, mas está arrependida de ter aceitado o trabalho e por isso doa o salário que recebeu com o filme para o fundo de apoio ao “Time’s Up”, o movimento criado pelas atrizes de Hollywood para combater o assédio sexual no meio.

A atriz anglo-americana fez o anúncio nas suas redes sociais, alegando ter tomado a decisão após as declarações da filha adotiva de Allen, Dylan Farrow, que acusa o pai de abuso quando ela tinha sete anos.

Dylan já tinha revelado os abusos em 2004, mas as investigações levadas a cabo concluíram que não havia provas que confirmassem o crime e Allen, que sempre negou tudo, saiu impune. Agora, as denúncias contra Harvey Weinstein e o avanço do movimento "Time's Up" fizeram renascer as acusações de Farrow contra Woody Allen, especialmente porque um dos principais denunciadores de Weinstein foi Ronan Farrow, irmão de Dylan e filho de Allen.

Na publicação onde anuncia a doação do salário, Rebecca Hall diz que “após ler e reler as declarações de Dylan Farrow, (…) vejo que as minhas ações fizeram outra mulher sentir-se silenciada e repudiada. Isso não é algo que me deixe tranquila e estou profundamente arrependida. Arrependo-me dessa decisão e não faria mesmo hoje”. Sobre a doação, Hall sublinha ser “um pequeno gesto e não pretendo que chegue perto de uma compensação, mas doei o meu salário para o “Time’s Up”. Também assinei [o manifesto], vou continuar a doar e pretendo ser parte desse movimento e trabalhar nele em busca de mudança não só em Hollywood, mas em todos os lugares".