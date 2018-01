Ellen DeGeneres e companheira recebem ordem de evacuação

Ellen DeGeneres revelou no seu programa ‘The Ellen Show’ que ela e a companheira, Portia de Rossi, receberam uma ordem de evacuação da sua casa – em Montecito, Califórnia – porque esta estava em risco devido a deslizamentos de terra. Os deslizamentos têm ocorrido após a grande tempestade que atingiu a Califórnia no início desta semana e são consequência dos incêndios catastróficos que assolaram o estado norte-americano em dezembro.

No seu discurso, Ellen diz que está a precisar de muito “positivismo e amor” e que “ao longo destes 15 anos, muitas pessoas têm vindo ter comigo e dizem que o programa as ajuda a ultrapassar momentos difíceis e hoje sou eu que preciso de vocês porque há muita coisa a acontecer na minha vida neste momento”, “no domingo à noite eu e a Portia recebemos uma chamada com uma ordem de evacuação – outra vez – tal como a maior parte da comunidade de Montecito (…). Muitas pessoas pensaram que eles [bombeiros] estavam a ser sobre cautelosos, mas o que eles temiam de facto aconteceu. A chuva desencadeou enormes deslizamentos de terra”.

Durante o programa, a apresentadora falou com Oprah Winfrey, que mostrou os danos na sua propriedade, também em Montecito, como já havia feito esta semana nas redes sociais.

Este acontecimento chega menos de um mês depois de Ellen e Portia terem sido também obrigadas a sair de casa, por esta estar a ser ameaçada pelas chamas dos grandes incêndios de dezembro.

Recorde-se ainda que Ellen DeGeneres perdeu o pai esta semana, a quem prestou uma emocionada homenagem no seu programa.