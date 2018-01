Salvador Sobral recebe alta hospitalar

NurPhoto

Salvador Sobral teve alta hospitalar esta quinta-feira, 11 de janeiro. A informação foi adiantada pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental que revela que o artista "fez uma recuperação muito satisfatória e sem complicações", refere o centro hospitalar, sublinhando que se mantém "a restrição de exposição a grande número de pessoas".

Recorde-se que Salvador Sobral submeteu-se a um transplante de coração no passado dia 8 de dezembro no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. O vencedor do Festival da Eurovisão 2017 sofria de uma insuficiência cardíaca grave e já há vários meses que aguardava um dador compatível.