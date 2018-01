'Lohan Island' : Lindsay Lohan desenha ilha no Dubai

Slaven Vlasic

Há muito que a carreira de Lindsay Lohan parece ter estancado. Apesar de alguns projetos, a atriz resolveu investir no mundo do empreendorismo. O próximo projeto é luxuoso e exótico: elaborar o design de uma ilha no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Numa entrevista ao programa Wendy Williams Show, Lindsay confessou que não gosta de estar parada. "Eu tenho muitos pequenos projetos porque gosto de me manter ocupada. Quando terminar de filmar Sick Note [sitcom], posso voltar ao Dubai, discutir o lançamento do baton e o design desta ilha - 'Lindsay Island'.

A ilha pertence insere-se num arquipélago apelidado de "World Islands" e compreende cerca de 300 ilhas. Lohan tem ainda um clube noturno em Atenas e está a prester a lançar outro em Mykonos, ambos na Grécia.