Heidi Klum: deusa do amor em topless

Heidi Klum posou em topless para o cartaz de promoção do programa ‘Germany’s Next Top Model’, do qual é apresentadora, jurada e co-produtora.

A imagem recria a pintura “O Nascimento de Vénus”, de Sandro Botticelli, em que a modelo alemã encarna o papel da deusa do amor e faz o destaque central da imagem.

‘Germany’s Next Top Model’ tem estreia marcada para dia 8 de fevereiro, na Alemanha.