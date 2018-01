Ellen DeGeneres de luto pelo pai

1 / 2 Chip Somodevilla 2 / 2

Esta quinta-feira, Ellen DeGeneres deu uma triste notícia aos seus fãs. Durante o seu programa, The Ellen Show, a apresentadora revelou que perdeu o pai, Elliott.

Com uma fotografia onde surge ao lado do progenitor como pano de fundo, Ellen recordou o pai. “Esta sou eu com o meu pai. Não me lembro que idade tinha, mas recordo-me desta fotografia. Ele tinha 92 anos, teve uma longa e boa vida, e viveu-a exatamente como quis”, contou.

"Ele tinha muito orgulho em mim. Adorava este programa e era um homem generoso, um homem muito compreensivo", acrescentou.

Nas redes sociais, Ellen partilhou o vídeo onde anunciou a morte do pai e aproveitou, novamente, para deixar uma mensagem sentida ao progenitor. “Esta semana, aos 92, o meu pai, Elliott DeGeneres, morreu. Ele viveu uma longa e boa vida. Não fui apanhada de surpresa. Estou pronta para dizer adeus”, escreveu.