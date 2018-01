Afinal Meghan Markle já foi “rainha”

Uma página de fãs de Meghan Markle divulgou no Twitter uma foto do seu baile de finalistas. A noiva do Príncipe Harry surge em vestido de cerimónia e tiara num dos eventos mais importantes da vida académica na América.

A tiara de Meghan está a dar que falar e os fãs já comentam que a atriz norte-americana estava destinada a pertencer à Família Real. “Surgiu uma foto de Meghan Markle a usar uma tiara… como rainha do baile de finalistas”, lê-se na legenda da página ‘Meghans Mirror’.