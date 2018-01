Meghan Markle acusada de não ajudar o pai

Nem tudo é um mar de rosas para Meghan Markle. A futura mulher do príncipe Harry foi acusada pela irmã de não ajudar o pai Tom Markle.

Em entrevista ao In Touch, Samantha Grant criticou a atriz por gastar milhares de euros num vestido em vez de ajudar o pai: "Se ela pode gastar 75 mil dólares num vestido, também podes gastar 75 mil dólares com o pai” disse Samantha durante a entrevista, referindo-se ao vestido usado pela atriz nas fotografias do anúncio do noivado.

Durante a entrevista Samantha também culpou Doria, mãe de Meghan, pela distância entre a atriz e o pai, que em 2016 declarou falência e vive atualmente no México.