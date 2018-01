Brad Pitt faz terapia semanal desde a separação de Angelina Jolie

Desde a separação, anunciada em setembro de 2016, Brad Pitt e Angelina Jolie têm-se mantido muito discretos em relação à vida privada. Agora, uma fonte próxima do ator revela à ‘Us Magazine’ que Brad “faz terapia todas as semanas e quer conhecer-se melhor como homem e como pai”. O ator tem 6 filhos com Angelina – Maddox, de 16 anos, Pax, 13, Zahara, 12, Shiloh, 11 e os gémeos de nove anos, Knox e Vivienne – e vê-os algumas vezes por semana.

A fonte citada pela publicação americana diz que embora ele “não saia muito de casa com os filhos” porque “prefere manter as coisas privadas e seguras”, Brad “definitivamente gostaria de passar mais tempo com os filhos”, uma vez que o ex-casal ainda não chegou a acordo sobre o processo de custódia dos filhos.

Recorde-se que um dos motivos indicados para o divórcio de Pitt e Jolie foi os problemas do ator com o álcool, que estariam a prejudicar a sua relação com a mulher e com os filhos. Brad Pitt anunciou mais tarde que parou de beber depois da separação de Angelina.