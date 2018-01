Kelly Bailey e Lourenço Ortigão juntos em clima de cumplicidade

Já há alguns meses que circulam rumores na imprensa nacional sobre um possível romance entre Kelly Bailey e Lourenço Ortigão.

Esta segunda-feira, 8 de janeiro, o programa Passadeira Vermelha divulgou fotografias dos dois atores em clima de cumplicidade, durante uma ida às compras. O que, de acordo com os comentadores do programa da SIC Caras, sugere a existência de um relacionamento amoroso entre os dois.

Recorde-se que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão formam par romântico numa novela portuguesa. O último relacionamento conhecido do ator foi com a hospedeira de bordo, Diana Lousão. Enquanto Kelly namorou durante dois anos com o ator brasileiro, Bruno Cabrerizo.