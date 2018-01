Diane Kruger e Norman Reedus estreiam-se na 'red carpet'

Matt Winkelmeyer

Tornaram a sua relação pública em março do ano passado, mas nunca tinham sido fotografados juntos num evento oficial. Diane Kruger, de 41 anos, e Norman Reedus, de 49 anos, escolheram a passadeira vermelha dos Golden Globe Awards do passado domingo para fazerem a sua estreia.

Reedus, conhecido pelo seu papel em "The Walking Dead", acompanhou a namorada que subiu ao palco quando viu o seu filme "In the Fade" reconhecido como melhor filme estrangeiro.

O casal vestiu-se de preto aderindo à iniciativa Time's Up (Chegou o Tempo), fundo legal para que pessoas com dificuldades financeiras possam defender-se de possíveis abusos sexuais no local de trabalho.

Diane Kruger terminou a sua longa relação com o ator Joshua Jackson em junho de 2016.