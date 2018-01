Depois do Globo de Ouro, James Franco é acusado de assédio sexual

Frederick M. Brown

Venceu o Globo de Ouro para melhor ator de comédia ou musical no domingo, dia 7 de janeiro, mas as manchetes do dia seguinte fizeram-se de acusações. James Franco volta a ser alvo de denúncias de várias atrizes por alegado assédio sexual.

Pouco depois da vitória do ator de 39 anos, a atriz Violet Paley escreveu o seguinte na rede social twitter: ""Bonito pin # TIMESUP, James Franco. Lembras-te do tempo em que, num carro, empurraste a minha cabeça contra o teu pénis exposto e a outra vez em que disseste à minha amiga para ir ao hotel quando ela tinha 17 anos? Depois de já teres sido apanhado com uma outra adolescente de 17 anos?".

O caso foi retratado na imprensa, em 2014, e o ator admitiu encontrar-se com uma jovem de 17 anos no quarto do hotel. Franco pediu desculpa e revelou sentir-se "embaraçado" e que tinha sido uma decisão tomada com "mau julgamento".

Ainda neste domingo, numa conta não verificada do twitter, a atriz Ally Sheedy escreveu "o James Franco acabou de ganhar. Nunca me perguntem porque deixei a indústria da televisão e cinema", escreveu num tweet.

O circuito de prémios de cinema do ano passado também foi marcado por acusações de assédio sexual ao ator Casey Affleck que não afetaram a sua vitória para melhor ator nos Óscares.