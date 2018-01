David Letterman estreia novo programa com Barack Obama como convidado

Drew Angerer

“My Next Guest Needs No Introduction” (O meu próximo convidado dispensa apresentações) é o nome do novo talk show de David Letterman que estreia já esta sexta-feira, 12 de janeiro, na Netflix e tem Barack Obama como convidado.

Segundo avançou a plataforma de streaming, o programa é composto por uma série de seis episódios e, para além de Obama, terá como convidados o ator George Clooney, o rapper Jay-z, o radialista Howern Stern, a comediante Tina Fey e a ativista e Prémio Nobel da Paz Malala Yousafzai. Cada episódio terá a duração de 60 minutos e as entrevistas acontecerão dentro e fora de estúdio.

De recordar que esta será a primeira aparição em televisão do ex-presidente dos Estados Unidos desde que deixou o cargo, em janeiro de 2017. Já Letterman, deixou o comando de “The Late Show” – que apresentava há mais de 30 anos – em maio de 2015 e desde então não voltou a ser a cara principal de nenhum programa televisivo.