Oprah Winfrey homenageada com prémio carreira

Kevin Winter

Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes do mundo, foi distinguida com o prémio honorário de carreira Cecil B. DeMille, esta noite, na 75ª edição dos Golden Globe Awards, pelo seu percurso no cinema e na televisão.

No discurso de agradecimento, a norte-americana, que já esteve nomeada a um Globo de Ouro e um Oscar, em 1985, abordou o tema do assédio sexual que abalou a industria de Hollywood no último ano. Ovacionada várias vezes durante o seu discurso, Oprah terminou a sua intervenção com um apelo a uma nova era em que as mulheres não tenham de passar por situações de abuso.

Recorde-se que o galardão é atribuído anualmente a uma personalidade com impacto no mundo do entretenimento. Meryl Streep, Morgan Freeman Jodie Foster, Robert de Niro, Denzel Washington e Barbara Streisand são alguns dos nomes que já foram distinguidos com o prestigiado prémio.