Oprah 2020? Oprah Winfrey poderá candidatar-se a presidente dos Estados Unidos

Oprah Winfrey poderá candidatar-se a presidente dos Estados Unidos já em 2020. Quem avança a notícia é a CNN, que cita dois amigos próximos da apresentadora e empresária, mas, no entanto, pedem anonimato.

A cadeia noticiosa norte-americana esclarece que a decisão ainda não está tomada, mas que Oprah estará a “pensar ativamente” sobre o assunto, apesar de sempre ter negado alguma vez vir a concorrer à presidência.

A verdade é que, após o seu poderoso discurso nos Golden Globe Awards, ao receber o prémio Cecil B. DeMille, no Twitter só se falava em Oprah e “Presidente Winfrey” estava no top de assuntos na rede social.

Logo no início do evento, durante o monólogo de abertura, Seth Meyers apelou a Oprah que se candidate a presidente: “Oprah, em 2011 eu disse algumas piadas sobre o nosso atual presidente no jantar dos correspondentes da Casa Branca – piadas sobre ele não ser qualificado para ser presidente – e algumas pessoas disseram que aquela noite o convenceu a candidatar-se. Portanto, se isso for verdade, só quero dizer: Oprah, nunca serás presidente! Tu não tens o que é preciso!”. Questionado depois sobre o discurso, Seth Meyers confessou que gostava de ver Oprah como presidente dos Estados Unidos.