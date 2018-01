O primeiro dia de creche da Princesa Charlotte

1 / 2 2 / 2

A Princesa Charlotte, de dois anos, teve hoje o seu primeiro dia de creche na Willcocks Nursery School, em Londres. A princesa foi acompanhada pelo Duque e pela Duquesa de Cambridge até à escola e Kate Middleton tirou as fotografias divulgadas pela Família Real na sua página oficial de Instagram. Na legenda das fotografias pode ler-se que “o Duque e a Duquesa de Cambridge têm muito gosto em partilhar duas fotografias da Princesa Charlotte no palácio de Kensington esta manhã. As fotos foram tiradas pela Duquesa pouco antes da Princesa Charlotte ter saído para o seu primeiro dia de creche na Willcocks Nursery School.”

A irmã mais nova do Príncipe George vai ter aulas cinco dias por semana, apenas da parte da manhã, a sua aprendizagem vai focar-se nas boas-maneiras e terá certamente uma professora, uma vez que neste infantário apenas ensinam mulheres.

A Willcocks Nursery School foi escolhida pela proximidade com o palácio de Kensington e utiliza o método de ensino Montessori, tal como a creche que o Princípe George frequentou. O método Montessori é uma forma de ensino que estimula a criatividade e a liberdade das crianças e o contacto com a natureza e tem vindo a ser cada vez mais procurado por pais em todo o mundo nos últimos anos.

Quando a Família Real Britânica anunciou que a Princesa Charlotte iria frequentar a Willcocks Nursery School, a escola anunciou publicamente que "ficamos muito felizes em saber que o Duque e a Duquesa de Cambridge escolheram a Willcocks Nursery School para a Princesa Charlotte. Mal podemos esperar para recebê-la em janeiro".