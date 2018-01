Protagonista de Game of Thrones, Kit Harington, alcoolizado

Até as maiores estrelas da televisão são apanhadas em momentos menos felizes, que o diga Kit Harington. O ator foi apanhado embriagado durante uma saída à noite, esta última sexta-feira, em Nova Iorque.

Segundo o TMZ, Jon Snow, como é conhecido na famosa série Game of Thrones, estava tão embriagado que foi expulso pelos seguranças do bar onde se encontrava a jogar snooker com os amigos.