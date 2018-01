Mais um realizador acusado de abuso sexual

Parece que os casos de assédio e abuso sexual em Hollywood não têm fim. Desta vez o acusado é Paul Haggis, um realizador e guionista conhecido por filmes como 'Million Dollar Baby' e 'Crash'.

As acusações foram feitas por quatro mulheres à Associated Press, que preferem manter-se no anonimato com medo de represálias. Duas delas afirmam mesmo terem sido violadas. Os casos terão acontecido entre 1990 e 2015.