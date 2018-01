Brad Pitt quis pagar quase 100 mil euros sabe pelo quê? 

Brad Pitt esteve este sábado, dia 6 de Janeiro, na gala anual de Sean Penn para ajudar o Haiti. Durante o evento de caridade, que decorreu no Milk Studios, em Los Angeles, foi feito um leilão para assistir a um episódio da série 'Game of Thrones' com uma das suas protagonistas, Emilia Clarke.

Segundo a Variety, o ator não quis perder a oportunidade e chegou mesmo a oferecer perto de 100 mil euros pela chance de estar ao lado de 'Daenerys Targaryen' durante o episódio da famosa série americana mas rapidamente acabou por ser ultrapassado por um anónimo que ofereceu cerca 32 mil euros a mais do que a quantia do artista.

Várias estrelas, como Leonardo Dicaprio, estiveram presentes na gala que tem como objectivo angariar dinheiro para ajudar na reconstrução do Haiti depois das catástrofes naturais que assolaram o país.