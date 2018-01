Blake Lively criticada nas redes sociais

Blake Lively e Ryan Reynolds são um casal conhecido por fazer piadas constantemente mas parece que desta vez os fãs da atriz não acharam piada.

A artista publicou uma fotografia antiga no seu instagram, onde aparece bastante produzida, e na descrição escreveu que estava sem maquilhagem. Alguns fãs de Blake Lively não perceberam o seu sarcasmo e rapidamente choveram criticas à atriz. No entanto, a publicação já conta com mais de 1 milhão e 400 mil gostos e 10 mil comentários, nos quais alguns internautas defendem a atriz.