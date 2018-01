Khloé Kardashian recorda o momento em que descobriu que estava grávida

Há pouco menos de um mês e após muita especulação, Khloé Kardashian anunciou que estava grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o basquetebolista, Tristan Thompson.

Esta semana, a socialite esteve no programa de Jimmy Kimmel, da cadeia televisiva norte-americana, ABC, onde revelou alguns pormenores do momento em que descobriu que estava grávida pela primeira vez. “O Tristan dizia ‘estás grávida’ e eu respondia: ‘Cala-te. Não estou grávida”, começou por recordar. “Estava com enjoos, não me sentia bem e quando tivemos de sair do país comprei um teste de gravidez. Comecei a gritar. Foi tão estranho e surreal”, contou.

Khloé revelou que foi a sua assistente, Alexa, quem comprou o teste e que a sua família apenas ficou a saber da novidade algumas semanas depois. “O Tristan estava fora do país e queríamos contar a toda gente juntos. Foi tudo gravado no Keeping Up, (reality show estrelado pela família Kardashian) e fiquei muito entusiasmada com isso. Eles puderam ver todas as coisas por que estava a passar sem ninguém saber”, confidenciou.

Recorde-se que Khloe Kardashian e Tristan Thompson estão juntos há mais de um ano.