João Baptista recorda o momento em que descobriu que a mãe tinha cancro

João Baptista esteve este sábado, 6 de janeiro, no programa Alta Definição. Numa conversa sincera, o ator de Paixão deu uma entrevista emotiva e falou abertamente sobre o difícil momento em que descobriu que a mãe tinha cancro, aproveitando para se declarar à progenitora.

“A senhora minha mãe é o motor da nossa família, é a minha rainha. É a pessoa em que sempre acreditou em mim, é a pessoa que me faz andar cá. Tudo o que eu faço é em prol daquela mulher … Nós passámos momentos muito difíceis porque a minha mãe lutou contra um cancro de mama maligno e ouvir dos médicos que ela tinha meses de vida foi a coisa mais assustadora da minha vida… Ela abriu o jogo comigo e começou a falar comigo como se estivesse a despedir e eu não estava a aceitar. Comecei a gritar com ela para ela não dizer aquelas coisas. Eu chorei muito, sozinho, no meu quarto. Não podia chorar ao pé dela, já bastava o que ela chorava. A minha mãe estava de rastos por causa da quimioterapia. Via a minha mãe a ver-se ao espelho a chorar horrores. Foi um momento complicado", confidenciou emocionado.

Com uma carreira de quase 20 anos, João Baptista, com 33, brilhou também em novelas como Amor Maior ou Morangos Com Açúcar. No entanto, nem sempre a vida lhe sorriu. Para além de ter de lidar com a doença da mãe, o ator atravessou uma outra fase difícil da sua vida em que chegou mesmo a consumir drogas.

“Uma noite quando estamos com os amigos a fazer coisas que eu não aconselho, nem recomendo e tudo pode correr mal, pode acabar com a nossa vida. Que erro “, recordou.

Além disso nessa mesma altura, João Baptista faltou durante várias vezes ao trabalho, chegando a estar, durante algum tempo, sem representar. “Houve uma fase da minha vida em que andava mais desnorteado, andei com pessoas que hoje em dia tenho a certeza que não me interessavam e desliguei-me um bocado do que eu queria da minha vida. Sofri represálias por causa disso. Estive sem trabalhar durante bastante tempo. Cheguei a faltar e acho que não tinha noção do quão isto era importante para mim. Andava mal. Afastei-me um bocado de mim próprio”, contou.

Atualmente João Baptista diz-se um homem feliz e realizado, com vontade de ser pai. O ator é umas das caras da ficção da SIC e integra o elenco da novela Paixão, tendo já participado em outras produções como Amor Maior, Sol de Inverno e Coração D’Ouro.