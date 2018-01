Madonna vai construir quatro escolas no Malawi

Madonna anunciou esta quinta-feira, 4 de janeiro, no Instagram que vai construir mais quatro escolas no Malawi, país natal dos filhos, David Banda, de 12 anos, Mercy James, de 11, e as gémeas Sttella e Estere, de cinco anos.

Mas a rainha da Pop não se fica por aqui. Madonna aproveitou a publicação nas redes socais para lançar também um desafio aos seus seguidores. “Vamos começar 2018 da maneira certa! Estou a desafiá-lo para se levantar, juntar-se a mim e ser a mudança que quer ver no mundo. Este ano vamos começar por construir quatro novas escolas no Kasungu, distrito de Malawi. Isso mesmo, serão 14 escolas no total, que ajudarão centenas de crianças a conseguir a educação que elas tanto merecem. Agora é a altura certa. Juntem-se à revolução do amor!”, escreveu na legenda da fotografia onde surge acompahada por dezenas de crianças, naquela que terá sido a sua última viagem ao Malawi, em julho do ano passado. Na altura, a norte-americana e e os filhos deslocaram-se ao país africano para a inauguração do primeiro hospital infantil do país, o Centro Mercy James, dedicado à Cirurgia Pediátrica e Terapia Intensiva.