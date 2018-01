Livro faz declaraçoes chocantes sobre Donald Trump e Melania

Há um novo livro sobre Donald Trump e Melania que promete gerar muita controvérsia. A obra do jornalista Michael Wolff (já está em primeiro lugar no site da Amazon) descreve episódios insólitos do casamento do presidente dos Estados Unidos, como o facto do casal estar dias sem qualquer tipo de contacto, apesar de morarem juntos na Trump Tower.

De acordo com o livro o casamento de Donald Trump é "desconcertante". Michael revela que Trump ter-se-á referido por diversas vezes a Melania como "esposa troféu" e esteve ausente da vida do filho mais novo, Barron.

O presidente dos EUA já reagiu e na sua conta do Twitter escreveu: "Eu não autorizei qualquer acesso à Casa Branca (na verdade rejeitei várias vezes) ao autor do livro falso! Nunca falei com ele para o livro. Cheio de mentiras, falsas declarações e fontes que não existem".