Angelina Jolie e Jennifer Aniston vão apresentar os Golden Globe Awards

Angelina Jolie e Jennifer Aniston raramente se encontram nos mesmos eventos mas desta vez vão ter o mesmo papel na mesma noite: apresentar a gala dos Golden Globe Awards, já no próximo dia 7 de Janeiro.

Embora não seja comum para Angelina e Jennifer estarem no mesmo evento, é improvável que se sentem perto uma da outra. Segundo o Daily Mail, Jenny Cooney, membro da Hollywood Foreign Press Association, que ajuda a elaborar os lugares onde as celebridades se sentam durante a gala, revelou que circunstâncias pessoais são levadas em consideração.

Recorde-se que Brad Pitt se casou com Jennifer Aniston em 2000, numa cerimónia privada em Malibu. Entretanto e após alguns rumores de problemas conjugais, em 2005, o ator anunciou o fim do casamento com Jennifer Aniston. Angelina Jolie seria apontada como o motivo da separação, depois de se ter envolvido com Pitt durante as gravações do filme protagonizado pelos dois, Mr. & Mrs. Smith.

Apesar de ambos tere negado a traição, o que é certo é que os dois acabaram por se apaixonar e formar, em 2005, um dos casais do sensação.

Em 2014, decidiram oficializar a relação. Um casamento que durou pouco, já que em setembro de 2016, o casal anunciou a separação, declarando diferenças irreconciliáveis.