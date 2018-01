Meryl Streep revela ter sido vítima de assédio sexual

Mario Anzuoni

A onda de casos de assédio sexual em Hollywood parece estar longe de terminar. Desta vez, foi Meryl Streep que admitiu já ter sido assediada. Porém, a premiada atriz optou por não denunciar a identidade dos agressores porque não querer estragar a vida das pessoas que agora "têm outra maturidade".

“Vivi coisas, sobretudo quando era jovem e bonita. Antigamente, quando todos consumiam cocaína, havia muitos comportamentos indesculpáveis. Mas agora que as pessoas são mais velhas, e estão mais sóbrias, tem de haver perdão e isso é o que penso sobre o assunto”, revelou a atriz ao jornal The New York Times, sem querer entrar em grandes pormenores.

“Sofri muito, mas não quero estragar a vida de pessoas que agora têm outra maturidade. Não quero mesmo. Penso que, se o mundo tem de continuar, temos de arranjar uma forma de trabalhar juntos", acrescentou.

Na mesma entrevista, Meryl Streep aproveitou também para falar sobre os alegados crimes de abusos sexuais praticados por Harvey Weinstein, garantindo que não tinha conhecimento da conduta do produtor de cinema. “Não sabia que ele estava a abusar de pessoas. Ele nunca me convidou para um quarto de hotel”. Esta afirmação vem ao encontro do que Meryl Streep havia dito em dezembro passado, mostrando-se magoada com as palavras de Rose McGowan, uma alegada vítima de assédio de Weinstein, que insinuou que a atriz sabia dos abusos e se manteve em silêncio.

Recorde-se que, numa anterior entrevista, à revista Time, Meryl Streep acusou o ator, Dustin Hoffman, de lhe ter tocado nos seios no primeiro encontro entre os dois, em 1979. Um representante da atriz garantiu, mais tarde, que o artigo em questão não fez uma fiel descrição desse encontro, embora tenha existido, de facto, uma ofensa pela qual o ator, agora com 80 anos, já pediu desculpa.